El PS reclama a Govern els càlculs i estimacions del PIB

Actualitzada 20/01/2021 a les 14:46

El Partit Socialdemòcrata ha reclamat a Govern que detalli els càlculs i estimacions del PIB per tal de saber amb més exactitud l'abast de la crisi econòmica. "Ens cal saber quins són els detalls, sector per sector i activitat per activitat, de l'impacte de la crisi i en quina mesura provoca pèrdues al PIB. Per nosaltres és essencial i entenem que seria molt important que Govern fes públiques aquestes xifres amb tots els detalls amb la informació metodològica que hi ha al darrere de les estimacions del PIB", ha comentat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. Amb tot, ha puntualitzat que "en cap cas hi ha voluntat de discrepar de les dades que Govern ha fet públiques, però si de conèixer exactament què és el que passa al nostre país ara, i quines són les previsions amb les quals treballa Govern de cara al futur".Amb aquest objectiu, López ha tramitat una demanda d'informació per conèixer la metodologia emprada per fer les estimacions del PIB d'Andorra i tots els càlculs detallats i desglossats, per sectors i activitats, corresponents a l'estimació del PIB pels anys 2018, 2019 i 2020. A més, López ha demanat el detall de les variacions del PIB dels dos exercicis anteriors.Finalment, els socialdemòcrates també volen tenir accés a tota la informació relativa a la imputació als càlculs del PIB i del VAB d'impostos indirectes, subvencions i d'altres, així com a les previsions de variació del PIB pels anys 2021 i 2022.