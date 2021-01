El president de Castella-la Manxa defensa la cessió de vacunes a Andorra

Actualitzada 20/01/2021 a les 12:31

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha defensat aquest matí la cessió a Andorra per part de l'Estat espanyol de 30.000 dosis de vacunes Pfzier. El polític, en declaracions recollides pels mitjans de comunicació del país veí, recorda que Itàlia va cedir vacunes a San Marino i per justificar l'ajuda prestada al Principat indica que "les nostres fronteres no són permeables". Al mateix temps, García-Page descarta que la venda de les 30.000 vacunes a Andorra "es tracti, òbviament, d'un negoci", ja que "té a veure amb el fet que el contracte de la Unió Europea amb la farmacèutica no empara el Principat".