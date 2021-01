El comú adjudica la reforma de l'Estadi Comunal a Pere Cervós

Actualitzada 20/01/2021 a les 10:46

El comú d'Andorra la Vella ha seleccionat la proposta de Pere Cervós com a guanyadora del concurs nacional d’idees per a la selecció d’un professional per a la realització del projecte de remodelació de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, segons publica el BOPA. Cervós ha estat premiat amb 10.000 euros pel projecte presentat sota el lema 4Atris.0.El segon premi ha estat per al treball Estadi O2 de Pau Iglesias Rodríguez i Jacint Gil Rodríguez que reben 8.000 euros i en tercer lloc ha quedat la proposta Més que un estadi d'Antoni Riberaygua Magallon i Andreu Riba de Oliveira que tenen 5.000 euros de premi. El comú ha atorgat més dos accèssits de 1.000 euros a dos dels treballs presentats a l'edicte que es va convocar l'octubre passat.