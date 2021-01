López sosté que la llei de l’habitatge vulnera principis constitucionals en reduir a zero el percentatge de cessió obligatòria

El PS acusa el Govern d'afavorir els 'lobbies' El president del grup parlamentari del PS, Pere López, i el conseller Roger Padreny. PS

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:46

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, va afirmar ahir en roda de premsa que la Llei de mesures urgents per al mercat de lloguer i de millora del poder adquisitiu “vulnera els principis fonamentals de la Constitució”, raó per la qual des de la formació socialdemòcrata van considerar que s’han vist abocats a acudir al TC. En aquest sentit, López va afirmar que la disposició transitòria segona del text, que tracta sobre la reducció a zero del percentatge de cessió obligatòria en cas de tirar endavant la construcció de pisos de lloguer i la rehabilitació d’immobles, suposa que l’executiu ha torçat el braç davant “dels interessos dels lobbies”.



Per aquest motiu, el conseller del PS, Roger Padreny, va exposar que s’infringeix l’article 31 de la Carta Magna, el qual fa referència que la funció de l’Estat és vetllar per la utilització racional del sòl. D’aquesta manera, Padreny va lamentar que la reducció del percentatge de cessió no tingui com a objectiu “permetre als poders públics dur a terme equipaments i habitatges de protecció pública”. A més el president del grup parlamentari del PS va assegurar que han traslladat una carta de caire informatiu a les set administracions comunals perquè consideren que el text pot condicionar la seva política urbanística.



D’altra banda, el recurs d’inconstitucionalitat està basat també en la disposició transitòria primera del text, que fa al·lusió a l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat. Sobre aquesta qüestió, el conseller del PS va mostrar-se preocupat per la “involució” sobre els requisits de l’habitabilitat i va apuntar “potencials indicis d’inconstitucionalitat” en relació amb l’article 27.1, que reconeix el dret a la propietat privada “sense altres limitacions que les derivades de la funció social de la propietat”. Així mateix, Padreny també va associar aquest punt a l’article 33, ja que va manifestar que els poders públics no estan garantint les condicions necessàries “per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne”. Per tot plegat, Padreny va opinar que “ambdues mesures no són eficaces ni resolen el problema que hauria de tenir una política pública d’habitatge”. Com a conclusió, López va esgrimir que “l’habitatge és un objectiu que mou la nostra activitat política i que no estalviarem esforços i no ens cansarem de defensar davant el desmantellament dels avenços que fomenten la precarietat”.