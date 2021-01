Educació i Andorra Telecom signen un conveni per modernitzar la xarxa wifi

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:40

Lorena Giménez Andorra la Vella

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, van signar ahir un conveni per tal d’abordar la modernització i la renovació de la xarxa wifi de les escoles del Principat. Cal tenir present que la parapública, mitjançant l’actual xarxa, dona servei a un total de 33 centres, que suposen entre 10.000 i 12.000 usuaris. Segons va apuntar la ministra, la intenció és que els treballs de millora puguin dur-se a terme durant el primer semestre de l’any en curs, aprofitant les diferents vacances i festivitats escolars que hi ha, per tal “d’interferir el mínim possible en l’activitat lectiva”.



La inversió total que es durà a tarme, segons va explicar Nadal, arribarà fins als 700.000 euros i Andorra Telecom “assessorarà el ministeri a l’hora de marcar els requisits de la licitació”.