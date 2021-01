Decomissats al Pas 5.000 paquets de tabac amb un valor de 17.000 euros

Actualitzada 20/01/2021 a les 14:28

La Unitat de Lluita contra el frau de la Duana andorrana va decomissar ahir al Pas de la Casa 5.000 paquets de tabac de contraban, de les marques Philip Morris i Marlboro, valorat ens 17.400 euros. Segons ha informat el Govern, l'operació s'emmarca en les accions de lluita contra el tràfic il·licit de mercaderies sensibles. L'home que conduïa el vehicle carregat amb el tabac, que no resideix al Principat, va ser detingut. Presumptament havia d'entregar la mercaderia a diverses persones que l'havien d'introduir a França a peu per la muntanya, L'alt valor del decomís fa que es consideri delicte penal i el resposanble passarà a disposició judicial. El material confiscat, tant el tabac com el vehicle, ha estat lliurat a la policia.