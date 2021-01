Adequació de la llei electoral al conveni sobre drets dels discapacitats

Els grups acorden canviar la terminologia i ajornen el debat més polític al mes de març

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:50

Lídia Raventós Andorra la Vella

Els grups parlamentaris han acordat adequar la terminologia de la llei del règim electoral i del referèndum per complir amb el conveni de Nova York relatiu als drets de les persones amb discapacitat. Així ho van decidir ahir per unanimitat en el marc del treball que està fent la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. El canvi és mínim però s’entén que necessari per modernitzar la llei i que sigui respectuosa. En concret, se substituirà el text “declarats incapaços” per “persones amb la capacitat modificada judicialment”.



La proposta, que va ser presentada en forma d’esmena pel grup demòcrata, va ser votada favorablement dilluns per tots els grups. El debat i la votació de la resta d’esmenes, que tenen un caràcter més polític que no pas tècnic, es va decidir ajornar-los al març entenent que requerien un major aprofundiment.



Pocs canvis de contingut

La proposició per modificar la llei va ser presentada pel grup socialdemòcrata i planteja canvis importants pel que fa al sistema electoral tant en les eleccions comunals com nacionals. La idea general del PS és que el repartiment de consellers sigui més representatiu, mentre que la majoria defensa que cal assegurar la governabilitat de les institucions. Dos plantejaments de caire polític oposats que difícilment trobaran un punt d’entesa. Tampoc tirarà endavant la proposta socialdemòcrata d’incloure el vot electrònic. La majoria considera que abans d’implementar aquest canvi cal fer una reflexió més profunda de com es vol fer.



El que sí que té voluntat de modificar la majoria, tot i que de manera limitada, és la implicació dels ciutadans en les meses electorals. La idea és que les persones amb dret a vot puguin demanar als comuns formar part de la mesa electoral. Actualment, les meses estan formades per un mínim de dues persones que designa el comú i un interventor titular i un suplent per cada llista electoral que es presenta als comicis. Amb la proposta del grup demòcrata, aquesta composició es podrà ampliar amb persones que no estiguin vinculades a cap partit polític. L’accés dels ciutadans a les meses, però, serà limitat a dues persones i la presidència de la taula seguirà recaient sobre un membre del comú.



MODIFICACIONS

Els consellers acorden canviar la terminologia que fa referència a les persones amb discapacitat de la llei electoral per adaptar-la al conveni de Nova York.



El debat sobre canvis de caire més polític s’ajorna entenent que es requereix parlar-ne més i que les posicions de majoria i oposició estan allunyades.