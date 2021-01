Vall Banc entra a Espanya amb l'adquisició d'Argenta Patrimonios

L’objectiu de l’entitat bancària és tenir presència internacional i consolidar el creixement

Actualitzada 19/01/2021 a les 05:55

Redacció Andorra la Vella

Vall Banc va oficialitzar ahir la seva entrada en el mercat financer espanyol amb la compra de l’entitat d’assessorament financer, amb seu a Barcelona, Argenta Patrimonios. El CEO de l’entitat andorrana, José Luis Dorado, va destacar que aquesta compra “representa un gran avanç que ens ajuda a consolidar el creixement de l’entitat, a més de permetre’ns aportar el nostre model de banca privada al panorama internacional”.



Especialitzat en Wealth Management, Vall Banc, que està posicionada en l’assessorament i la gestió global de patrimoni, obre la porta a poder operar internacionalment. En aquest sentit, Dorado va manifestar que “volem ser un referent del sector”, i va afegir que l’adquisició “suposa una clara oportunitat d’expandir-nos cap a mercats internacionals”. En un sentit similar es va manifestar el director general d’Argenta Patrimonios, Juan Manuel Cánovas, que va manifestar que “compartim objectius, valors i la necessitat de situar el client al centre del servei. Per això, efectuar aquesta operació ha estat una decisió estratègica que ens donarà la possibilitat de créixer dins de Vall Banc Group”. Argenta Patrimonis, que compta amb la seva seu a la capital catalana, també és operativa a la resta de Catalunya, així com al País Vasc i la Comunitat de Madrid.



Cal recordar que Vall Banc va tancar el 2019 amb uns beneficis de dos milions d’euros, un 6,6% més que l’any 2018. “De cara al 2021, com a companyia ens marquem tres grans reptes: especialització, digitalització i sostenibilitat. Aquests objectius són essencials per a nosaltres i ens permetran aportar el nostre valor diferencial al mercat andorrà i internacional”, va manifestar el CEO de Vall Banc. Precisament, en el marc de la digitalització, l’entitat financera té previst llançar una nova plataforma digital que li permetria ser pionera en la utilització de les noves tecnologies a la banca.