Un dron de la policia cau enmig de l'avinguda Carlemany sense provocar ni danys ni ferits

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:16

Redacció Andorra la Vella

Un dron del servei de policia va caure diumenge pels volts de les cinc de la tarda al bell mig de l’avinguda Carlemany, a l’altura del número 58. En la caiguda, la bateria de l’aparell va anar a parar a una terrassa de la zona comercial. Els fets no van ocasionar danys ni materials ni personals, més enllà de l’ensurt que va provocar a les persones que es trobaven prop de la zona.



En concret, el dron va caure a pocs metres d’on es trobava un vianant que passava per l’avinguda escaldenca però no resultar ferit. Agents de circulació d’Escaldes que feien ronda prop de la zona dels fets van avisar la policia en comprovar que es tractava d’un giny del cos d’ordre. En rebre l’avís, el cos de policia es va fer càrrec de l’aparell malbaratat.



La policia no va facilitar informació de l’accident, malgrat la demanda dels mitjans. Segons va poder saber el Diari, el comú escaldenc també vol demanar explicacions sobre la caiguda del dron entenent que hauria pogut provocar danys superiors.