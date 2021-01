Més de quaranta aules tenen algun tipus d'aïllament

La Covid ha obligat a tancar set classes i 34 estan amb un confinament parcial

Actualitzada 19/01/2021 a les 17:06

Redacció Andorra la Vella

El nombre d'aules que estan patint algun tipus de confinament per casos de Covid segueix augmentant. Salut ha notificat avui que hi ha tres classes més respecte a ahir i que en total són 41 les aules que es veuen afectades d'alguna manera pel virus. El coronavirus ha obligat al ministeri a tancar set classes, que es troben amb un aïllament total, mentre que 34 estan sota un confinament parcial. Així mateix, Salut té en vigilància passiva 28 aules més per sospita d'algun possible cas de Covid.



El British School és un dels centres educatius més afectats per la pandèmia actualment. L'escola està tancada durant 10 dies pels contagis de tres professors i un alumne i per l'aïllament dels contactes d'aquests, fet que no permet que les classes es puguin fer de manera presencial i s'estiguin duent a terme telemàticament.