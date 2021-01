El Principat col·labora, juntament amb el govern de Mònaco i l’ONG Santé Sud, en la creació de 17 centres mèdics a les poblacions rurals de Mali per lluitar contra l’anèmia de cèl·lules falciformes. L’objectiu és descentralitzar la gestió i la prevenció de la malaltia.

Més enllà del coronavirus Les proves del cribratge per detectar la malaltia. SÉBASTIEN DARRASSE / REALIS / DCI

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:21

Lorena Giménez Andorra la Vella

Amb l’objectiu de descentralitzar la gestió, la detecció i la prevenció de l’anèmia de cèl·lules falciformes a Mali, el Govern col·labora durant un període de tres anys amb l’executiu de Mònaco i l’ONG francesa Santé Sud per crear un total de disset centres comunitaris de salut a les poblacions rurals del país africà. La directora d’afers multilaterals i cooperació, Florència Aleix, i el tècnic de cooperació Adrià Vergés van explicar al Diari que el projecte es va començar a implementar l’any passat i finalitzarà el 2022. “Actualment a Mali ens trobem que la gestió sanitària per aquesta malaltia se centralitza en un centre de recerca de la capital, mentre que el 70% de la població del país viu en zones rurals. Llavors, la voluntat principal del projecte és que tota la població tingui accés als cribratges”, van informar.



Així doncs, Andorra realitza una aportació anual de 35.000 euros per finançar la part del medicament necessari per dur a terme les proves diagnòstiques i obtenir-ne els resultats. “El 2020 la nostra donació va anar destinada a comprar els kits de cribratge, les vacunes i els equipaments mèdics per als centres. El que mancava per acabar d’equipar els espais on s’estableixen els centres mèdics”, van explicar.



Aleix i Vergés van incidir que l’anèmia de cèl·lules falciformes és una malaltia que es pot arribar a detectar de forma prenatal i, malgrat que és molt poc coneguda, suposa l’afecció genètica més comuna a tot el món, amb entre cinc i sis milions de persones infectades, de les quals el 80% viuen a l’Àfrica subsahariana. I van puntualitzar que a Mali es calcula que el 12% de la població pateix la malaltia. “La idea és minimitzar les crisis de l’afecció, les quals són molt doloroses, i poder arribar a prevenir l’anèmia que provoca”, van indicar. A més, la directora i el tècnic van exposar que també és necessari un treball de sensibilització i educació perquè la població es conscienciï i realitzi el cribratge.



El Principat participa en aquest projecte a través de la col·laboració amb Mònaco, qui anualment destina més capital. Segons van assenyalar, des del 2009 fins al 2019 Andorra va participar en el projecte contra la malnutrició a Madagascar, del qual també formaven part l’estat monegasc i el programa mundial dels aliments, i quan va finalitzar van decidir “que volíem continuar col·laborant amb ells”. Llavors, a causa de la irrupció de la pandèmia, “vam prioritzar els projectes relacionats amb la salut i aquest encaixava en tots els sentits”.