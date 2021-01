López afirma que la llei de l'habitatge “cedeix als interessos dels lobbies”

El líder socialdemòcrata es mostra convençut que el text “vulnera els principis fonamentals”

Actualitzada 19/01/2021 a les 14:18

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, ha afirmat aquest matí en roda de premsa que la Llei de mesures urgents per al mercat de lloguer i de millora del poder adquisitiu “cedeix als interessos dels lobbies” amb la reducció a zero del percentatge de cessió obligatòria en cas de tirar endavant la construcció de pisos de lloguer i la rehabilitació d’immobles, un dels punts que considera inconstitucional. Per aquest motiu, juntament amb la disposició transitòria primera que fa referència a l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat, el PS s’ha mostrat “convençut” que la llei “vulnera els principis fonamentals” recollits a la Constitució, concretament l’article 27.1 que fa al·lusió al dret a la propietat privada i l’article 31 que parla de la utilització racional del sòl per part de l’Estat.

#1 Toni

(19/01/21 13:59)