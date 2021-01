La pandèmia es descontrola

L’increment “exponencial” de la pressió assistencial des de divendres eleva l’alerta i l’amenaça de noves restriccions

Dolors Moreno Andorra la Vella

El cap de Govern i el ministre de Salut van parlar ahir per primer cop de tercera onada. La pandèmia torna a descontrolar-se, amb una pressió assistencial en augment, i el Govern va abordar noves restriccions. Ara per ara afecten essencialment l’hospital i les residències, que es blinden de l’exterior. Els padrins dels geriàtrics no podran rebre visites de fora ni sortir de les instal·lacions. Al centre hospitalari els ingressats tampoc no podran rebre visites ni sortir lliurement de les seves habitacions, i les operacions no urgents programades per aquesta setmana s’han ajornat. Més enllà d’aquestes mesures, el més imminent serà un increment d’inspeccions en bars i restaurants per garantir el compliment de les restriccions, que no varien. El Govern ha comprovat que “hi ha una interpretació força dispar” del que és nucli de convivència i ahir Xavier Espot va deixar clar que ho són els que conviuen sota el mateix sostre, pares o mares amb els fills. Per tant, són els únics amb dret a superar les limitacions de persones per taula: quatre en el cas de restaurants i dos en el de bars i cafeteries (quatre si són en terrassa).



Sobre la taula plana l’amenaça de noves restriccions. Per això Espot va apel·lar a fer un “darrer esforç” per evitar “mesures molt més dràstiques”. Va parlar amb preocupació de “l’increment exponencial de la pressió sanitària”. Des de divendres, quan el titular de Salut va fer la darrera roda de premsa, la unitat de cures intensives ha passat de tenir sis pacients (cinc dels quals intubats) a tenir-ne onze (vuit d’intubats). A planta les xifres han pujat de 23 a 26 hospitalitzats, mentre que a El Cedre l’ocupació ha baixat de 20 a 17 pacients. Ahir va morir una dona de 86 anys resident a Sant Vicenç d’Enclar que havia estat traslladada a la planta Covid del centre sociosanitari en contagiar-se. Una mort que suposava la quarta pel virus des de divendres i la sisena del brot al geriàtric.



El risc

L’única dada sanitària positiva, va emfatitzar Espot, és que la taxa de reproducció s’ha moderat, baixant fins a 1,02. El Govern opta ara per ara “per donar una mica de marge” però les dades estan sota la lupa per constatar si “les mesures són suficients o en calen d’addicionals”, que podrien afectar bars i restaurants, però també altres activitats de lleure, esportives o culturals. Espot va insistir, però, a fer una crida a la resposta ciutadana per evitar aquestes actuacions més contundents “pel bé de l’economia, que ja està prou tocada, i la societat”.



El Govern també insisteix en l’arma dels cribratges. Joan Martínez Benazet va demanar que se’n faci un major ús dels escolars i va explicar que ara mateix s’estan fent a treballadors de la construcció i de serveis, i que aquesta setmana arrencaran les proves a treballadors que estan de cara al públic al comerç, la restauració o les estacions d’esquí. A més, va recordar que els ciutadans poden seguir sol·licitant fer-se una TMA (demanant cita al 821 955) i recollir, si és que no ho han fet, els tres tests d’antígens gratuïts que els comuns van distribuir per les festes nadalenques. Ahir la pandèmia sumava 62 noves persones contagiades i el nombre de malalts actius era de 855. Des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 9.145 casos de Covid i 92 persones han perdut la vida.



Els brots

Si un brot ha estat especialment virulent ha estat el de Sant Vicenç d’Enclar. El titular de Salut va avançar que l’estudi ha determinat que no ha estat provocat per una de les soques més infectives del virus. Quant als casos detectats a l’hospital, va indicar que s’està fent la traçabilitat però que encara no podia avançar detalls. També va recordar que el centre sanitari té marge per atendre més malalts Covid (a l’UCI fins a 38 i ara n’hi ha 14, amb tres pacients no-Covid). Ara mateix, els malalts a cures intensives pel virus s’equiparen als que hi havia amb el repunt del novembre. A la primera onada van arribar a 19.



Les dades i les mesures

Augment “exponencial” de la pressió sanitària, amb 11 persones a l’UCI, gairebé el doble que divendres. A planta de l’hospital hi ha 26 pacients i 17 més a la planta Covid d’El Cedre provinents de Sant Vicenç d’Enclar, Salita i l’Albó.



Una de les pacients ingressades al centre sociosanitari, una dona que provenia de Sant Vicenç d’Enclar, va morir ahir al matí. És la quarta defunció des de divendres i la sisena des que va esclatar el brot al geriàtric.



El virus va sumar 62 nous contagis i el nombre de malalts actius és de 855. Des que va esclatar la pandèmia s’han detectat 9.145 casos i 92 persones han perdut la vida.

L’hospital i les residències de gent gran es blinden, vetant les visites de l’exterior. Els padrins tampoc no poden sortir dels geriàtrics i els pacients ingressats a l’hospital no ho poden fer lliurement de les seves habitacions.



Augmentaran les inspeccions en bars i restaurants per garantir que es compleixen escrupolosament les restriccions. El Govern recorda que ja està en vigor la nova llei que permet major agilitat per sancionar, amb multes que van dels 200 als 100.000 euros per casos molt greus.



Les dades sanitàries estan sota la lupa i també la possibilitat de noves restriccions, que podrien afectar el lleure, l’esport o la cultura.

