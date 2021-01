La Mútua preveu multiplicar per tres els clients amb la TV per 'streaming'

El servei per cable es tancarà durant l’any i es facilitarà la transició digital als clients

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:26

Eduard Piera Andorra la Vella

El projecte de televisió per streaming de la Mútua, Andorra­eTVeu, espera poder multiplicar per tres els clients que avui té el servei de televisió per cable. Així ho va indicar el director tècnic de la companyia laurediana, Joan Carles Grau, que va indicar que “ara mateix comptem amb uns 700 clients que tenen el servei per cable, només a Sant Julià. La voluntat és que en un termini de dos anys, i oferint el servei per streaming a tot el país, puguem arribar fins als 2.000”.



Les motivacions que van portar la Mútua a prendre aquesta decisió són econòmiques. “Hem de pensar que, probablement, som el darrer lloc on encara s’està oferint televisió de manera analògica”, va indicar Grau, que va exposar la dificultat i l’encariment dels recanvis i reparacions de la tecnologia. En aquest sentit, el director tècnic va indicar que amb aquest canvi “estem parlant que tindrem una reducció de costos important, i que, a més a més, obrim la possibilitat, mitjançant la plataforma d’emissió per streaming, de poder ampliar el ventall de clients”. Cal tenir en compte que amb aquest canvi es passa dels poc més de 9.000 possibles usuaris que té en el si de Sant Julià als 80.000 clients potencials que ofereix tot el país.



Durant l’any en curs, el servei per cable deixarà de funcionar, motiu pel qual Grau va manifestar que “nosaltres tenim clients que estan amb nosaltres des del 1994, i un centenar encara tenen un aparell de televisió analògic. A les persones que estiguin en aquesta situació no els deixarem a l’estacada i els ajudarem amb el canvi a una smart TV i si fa falta, els la finançarem”.



Pel que fa al contingut, el director va indicar que “ens volem diferenciar d’Andorra Telecom. Apostem per televisió local, similar a Lòria TV, i estem en negociació per poder incloure en l’oferta un seguit de canals anglesos que s’emeten per TDT”.

