La lluita contra la Covid a Andorra tindrà un segell commemoratiu a correus espanyols

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:18

La lluita contra la Covid-19 i la feina feta a Andorra quedaran plasmades en un segell de l’Estat espanyol que avui mateix es posarà en circulació.



El nom que s’ha donat a la peça, que probablement serà molt ben valorada pels col·leccionistes filatèlics, es comercialitzarà amb el títol Homenatge als esforços de tothom enfront la Covid-19. Des de l’entitat espanyola de distribució de correspondència es va indicar que es realitzaria una tirada que arribaria fins als 55.000 fulls, i que en cadascun d’aquests hi hauria un sol segell. Pel que fa al seu cost, les persones que hi estiguin interessades el podran trobar a un preu de 4,15 euros. Finalment, i en relació amb els punts de distribució, aquests seran els que habitualment destina correus espanyols a la venda de la filatèlia commemorativa com és el cas. A més a més, per a qui el vulgui comprar, el segell de col·lecció estarà a la venda fins al 21 de desembre del 2023.