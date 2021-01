L'obertura de l'establiment està prevista pel desembre

L'artista Philippe Shangti obté la concessió del bar del Parc Central Philippe Shangti i Conxita Marsol visiten el bar del Parc Central Comú ALV/Tony Lara

Actualitzada 19/01/2021 a les 18:56

Lorena Giménez Andorra la Vella

L'artista resident Philippe Shangti ha adquirit la concessió per un període de 15 anys del bar restaurant del Parc Central de la capital. Així ho ha informat aquesta tarda en roda de premsa la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, qui ha manifestat que Shangti serà l'encarregat de desenvolupar el nou projecte a l'espai. "Cercàvem un projecte innovador, no solament com un concepte gastronòmic, sinó amb un concepte més de lleure, cultural i artístic, per fer de l'indret un referent d'Andorra la Vella", ha indicat. Marsol ha incidit en què un dels aspectes que més s'ha tingut en compte a l'hora de realitzar l'adjudicació "és la inversió econòmica" que requereix l'estructura del restaurant i que serà de "1.250.000 euros".



L'adjudicatari, qui també estava present durant la presentació, ha explicat que malgrat no pot donar detalls sobre el projecte, la idea "és establir una relació amb la natura, la qual està molt present a Andorra per fer palès el costat més autèntic del país". Així doncs, el concepte creatiu se centrarà en un "petit bosc", que envoltarà tant l'interior com l'exterior de l'establiment. La previsió és que el bar restaurant torni a obrir les seves portes al desembre, "després de realitzar les reformes adients i a l'espera que passi la pandèmia de la Covid-19".