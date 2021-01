L'Alt Urgell i Andorra no s'assimilaran aquesta setmana

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:19

Redacció Andorra la Vella

La Generalitat catalana estudiarà la petició dels alcaldes del Pirineu perquè s’obri la mobilitat amb les zones frontereres en el marc del Procicat, però no hi haurà canvis per aquesta setmana. Així ho va manifestar ahir el conseller d’Interior en la roda de premsa d’evolució de la pandèmia. Miquel Sàmper va explicar que no es modificaran les restriccions actuals de confinament perimetral per municipis que s’han prorrogat des d’ahir fins dilluns de la setmana vinent. I va precisar que en les trobades d’aquesta setmana s’analitzarà la situació sanitària i les mesures que cal aplicar en funció dels índexs d’incidència de la pandèmia de la Covid-19 al territori català i les restriccions que hi haurà a partir de dilluns que ve.



La possibilitat que hi hagi mobilitat fronterera en determinades zones de Catalunya, i de manera particular entre l’Alt Urgell i Andorra, es posarà sobre la taula avui en una reunió en què hi haurà representants de l’Alt Urgell, entre els quals l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i membres de la Generalitat, com els directors dels serveis territorials de Salut, Educació i Interior, o la delegada del govern per a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.

#1 No problem

(19/01/21 08:39)