Entrega de premis als millors aparadors de Nadal

La Cambra ha lliurat els guardons del concurs en format reduït

Gallardo i Armengol amb els premiats Gallardo i Armengol amb els premiats Cambra

Actualitzada 19/01/2021 a les 16:03

Redacció Andorra la Vella

La Cambra ha celebrat avui en format reduït l'entrega de premis del Concurs d'aparadors de Nadal per les restriccions fixades per la pandèmia de la Covid-19. L'acte, que es repeteix des de fa 22 anys, ha estat presidit pel president de l'entitat, Miquel Armengol, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.



El primer premi ha estat per a la botiga Mítics d'Escaldes que gaudirà d'un estudi per a l’obtenció del label “Andorra Comerç Excel·lent”. L'aparador premiat recollia segons el jurat "un ambient de Nadal blau, visible des de molts metres de distància gràcies a la seva excel·lent il·luminació" i també es destaca que el muntatge "suposava un equilibri de decoració i exhibició del producte,

minimalista però, alhora, molt impactant".



La Cambra ha entregat a més un accèssit al Centre Comercial Illa Carlemany que guanya un forfet d’esquí de temporada. El reconeixement respon a la decoració que es repartia per tot el centre "creant una pluja de llum. Al centre de l’espai,

un muntatge virtual del Pare Noel ha fet que els infants hagin puguin gaudir de la màgia

del Nadal, tot respectant les mesures sanitàries actuals", apunta el jurat.