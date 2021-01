Els cònsols es planten davant Jover

Els comuns han mostrat la seva posició respecte al deute de Govern amb ells

Un instant de la reunió de cònsols telemàtica d'aquest matí Un instant de la reunió de cònsols telemàtica d'aquest matí. Comú de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 19/01/2021 a les 14:27

Eduard Piera Andorra la Vella

La reunió de cònsols que s'ha celebrat aquest matí i que ha comptat amb la participació del ministre de Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover, ha servit perquè les corporacions comunals mostressin la seva posició comuna pel que fa al deute que el Govern manté amb els comuns. En aquest sentit, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha defensat que "aquest dossier està sobre la taula i la voluntat és que es resolgui en breu". A més a més, ha afegit que "el ministre ha defensat el mateix que va dir a la sessió del consell general. Bàsicament que s'ha de calcular sobre el cobrat i no sobre el facturat". Per la seva part, la cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili ha afegit que "sorprèn que diguin que no s'ha canviat de criteri, quan ho reclamem tots els comuns, i que a més a més ja va començar al 2017 quan la majoria de cònsols no hi érem". Per cloure el tema, els comuns posaran a treballar els seus serveis legals per tal d'elaborar un informe jurídic conjunt i poder abordar de manera definitva la situació.



En la resta de punts, els comuns han rebut l'informe de l'estudi sobre la biomassa. Concretament en el mateix, s'estableix que hi ha unes 2.000 hectàrees de massa forestal que han de generar fins a 4.000 tones l'any. No osbtant això, més enllà de les xifres globals, Rosa Gili ha remarcat que "s'ha de fer un estudi més exhaustiu i ampli per veure si és rendible".



Andorra tindrà dos representants a la cambra dels poders locals del Consell d'Europa

Els cònsols han acceptat el canvi de representants i ara Andorra tindrà dos representants amb dret a vot en la cambra del poder local del Consell d'Europa; però per contra, no tindrà representació a la cambra de les regions, que ara per ara, malgrat tenir-hi un representant no tenia dret a vot. Els dos titulars seran l'actual representant, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el fins ara membre de la cambra de les regions, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés. Els suplents seran la cònsol d'Escaldes, Rosa Gili, i el de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. No obstant això, Gili ha criticat que "no hi ha representació dels diferents colors polítics que si que ho preveu els estatuts del Consell d'Europa" ja que els dos representats titulars són del mateix partit polític.

