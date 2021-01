Els banders van atendre prop de 2.500 trucades al 2020

Actualitzada 19/01/2021 a les 20:11

Els banders han informat a través de les xarxes socials que el seu telefòn (148) va rebre un total de 2.451 trucades durant el 2020. Aquesta quantitat representa un augment del 27% respecte a les 1.928 gestionades al 2019, i confirma la tendència creixent dels últims anys, en els quals sempre hi ha hagut un increment de les trucades en relació a l'anterior (al 2016 es van gestionar 965 avisos). Aquestes trucades són per diferents situacions, com ara rescats d'animals, tant al medi natural com al nucli urbà.