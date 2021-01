El PS vol la dimissió de Benazet per “no dir la veritat” sobre les vacunes

El ministre de Salut rebat les acusacions i afirma que són “desqualificacions gratuïtes”

Lídia Raventós

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els socialdemòcrates consideren “inadmissible” la gestió del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, sobre l’arribada de les vacunes. Des del seu punt de vista, el responsable de la cartera de Salut “ha faltat a la veritat en diferents ocasions” pel que fa al calendari d’arribada del vaccí i li exigeix responsabilitats. O el que és el mateix, que dimiteixi. Així ho va afirmar el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que va recordar que les vacunes “havien d’ar­ribar a final de desembre i a mitjan gener encara les estem esperant”. Davant dels fets, “alguna cosa ha de passar”, remarcava, deixant la porta oberta que les responsabilitats anessin més enllà de la dimissió de Benazet.



Segons el PS, “no se’ns ha dit la veritat”, ja que el partit assegura que ha tingut contacte amb diversos interlocutors polítics internacionals que els han confirmat que el Govern no havia tancat encara el contracte per fer arribar les vacunes al Principat, “tal com el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, havien reiterat en múltiples ocasions”.



Preguntat pels mitjans de comunicació, el líder de la cartera de Salut va respondre a les acusacions dels socialdemòcrates indicant que “la gravetat de la pandèmia i la responsabilitat que tenim entre mans ens deixa poc temps i poques ganes d’entrar en picabaralles”. Benazet va assegurar que s’ha informat de la situació i del retard en l’arribada de les vacunes de manera “transparent”, i va deixar clar que “una cosa és la veritat i l’altra són les desqualificacions gratuïtes, que es el que avui ha manifestat el PS”. “Fem la nostra feina tan bé com sabem, sempre hi pot haver desencerts, perquè ningú no és perfecte, però humilment crec que hem gestionat fins a la data raonablement bé la pandèmia”, va manifestar el ministre.

