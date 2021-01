El projecte Caldes rep fins a 21 propostes en la primera fase del concurs d'idees

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:12

El projecte Caldes, que pretén revitalitzar la part alta de la parròquia d’Escaldes-Engordany, va tancar ahir la primera fase del concurs d’idees que ha organitzat el comú amb l’arribada de 21 propostes durant la primera fase. Cal recordar que els projectes que s’havien de presentar havien de tenir en compte unes línies que s’havien marcat des de la corporació que encapçala la socialdemòcrata Rosa Gili.



Concretament els eixos temàtics sobre els quals havien de pivotar eren l’aigua, la cultura i un comerç de proximitat.

El següent pas que es realitzarà des de casa comuna serà l’obertura de sobres de les diferents propostes, que tindrà lloc dijous a les cinc de la tarda a la sala d’actes de la casa comuna d’Escaldes, respectant totes les mesures sanitàries pertinents indicades pel ministeri de Salut, a causa de la pandèmia mundial provocada per la Covid-19. No obstant això, des de la corporació van deixar clar que aquest era un acte de caràcter “formal” i que no es revelaria el projecte guanyador. No obstant això, van indicar que sí que serviria perquè es pogués veure “una primera idea” de les diferents propostes que opten a guanyar el concurs.



Per conèixer el projecte guanyador del concurs d’idees caldrà esperar fins a l’arribada del mes de març, en què el jurat, integrat per 14 persones, adoptarà el veredicte final després de la revisió de les diferents propostes i les deliberacions oportunes. En aquell moment, a més a més, es podran conèixer en detall la resta de propostes presentades.