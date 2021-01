Dos presos per l'operació del narcopís demanen la llibertat

Consideren injustificada la privació de llibertat i sol·liciten que se’ls reconegui el dret a ser indemnitzats per danys i perjudicis

19/01/2021

Andorra la Vella

L’operació Brotxeta, amb l’anomenat narcopís del carrer del Puy d’Andorra la Vella com a epicentre, ha continuat el seu recorregut fins arribar al Tribunal Constitucional quan es compleix un any d’instrucció del cas. Tot i que a l’habitatge, que acollia menors fugits de casa, no s’hi van trobar estupefaents, les declaracions d’acusats i testimonis i l’anàlisi de la informació dels dispositius mòbils va dur a la detenció, i posterior empresonament, de dos homes de nacionalitat andorrana de 28 i 48 anys.



Els dos processats, que van ser arrestats cinc i sis dies després de l’inici de l’operació a la feina i al seu domicili, van ingressar al centre penitenciari de la Comella el 22 de gener. La batlle, Estefania Garcia, que va decretar la presó provisional sense fiança, els acusa dels delictes de cessió de droga tòxica a menors d’edat, tràfic i consum de droga. Si bé els càrrecs per als dos acusats no són idèntics, sí que tenen moltes similituds i giren al voltant del cànnabis o la cocaïna.



Els advocats dels dos processats han acudit al Tribunal Constitucional per sol·licitar l’empara contra dos autes de la Batllia de guàrdia i del Tribunal de Corts denegant la llibertat. La demanda gira al voltant de la pròrroga de la presó preventiva i dels terminis. Els lletrats consideren que entre la primera, dictada el 20 de maig, i la segona, datada el 21 de setembre, se supera el temps límit de quatre mesos que determina la llei i que, per tant, s’està vulnerant el dret a la llibertat reconegut a l’article 9 de la Constitució. La tesi de la batlle seria que, tenint en compte que l’empresonament va ser el 22 de gener, no s’hauria superat el termini de vuit mesos de les dues pròrrogues.



Els lletrats es van adreçar en primera instància a la Batllia de guàrdia per sol·licitar un procediment habeas corpus per protegir drets fonamentals obtenint les seves tesis el suport de la Fiscalia. Tant la batlle, primer, com el Tribunal de Corts, posteriorment, van rebutjar la petició, fet que els ha dut a buscar l’empara del TC. En el recurs exigeixen la immediata llibertat dels dos processats i que es declari el dret a percebre una indemnització “per haver estat en presó provisional més temps del legalment establert”. Les dues demandes d’empara, que s’han acumulat en una única causa, han estat admeses pel TC després de l’informe presentat pel magistrat ponent, Jean-Yves Caullet.



La principal processada, la llogatera del narcopís, acusada d’inducció a l’abandonament de la llar familiar i subministrament il·lícit de droga a menors i consum, va quedar en llibertat a final de setembre després de vuit mesos a la presó per un error judicial. El retard en la sol·licitud de pròrroga de la presó provisional per part de la batlle en va propiciar la sortida en llibertat provisional. Tot i que inicialment la Batllia va imposar a la jove l’arrest domiciliari sota vigilància monitorada, el Tribunal de Corts va acabar invalidant-ho.



L’operació Brotxeta, inicialment batejada com a Redbull, ha suposat la declaració com a testimonis o encausats de desenes de joves, molt dels quals menors.