Davallada general d'un 45% en les vendes de tabac l'exercici passat

Calvo afirma que la caiguda de la facturació tindrà una gran repercussió en l’economia

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:29

Lorena Giménez Andorra la Vella

Les vendes de tabac van caure un 45% durant l’any passat. Així ho va confirmar al Diari el president de la Unió de Comerciants de Tabac, Raül Calvo, que va manifestar que l’evolució del mercat segueix en la mateixa dinàmica des de l’inici de la pandèmia, “amb petits increments puntuals de les vendes gràcies a l’obertura de les fronteres”. En aquest sentit, va explicar que actualment el volum comercial és molt desigual en funció de si els establiments es troben propers a la frontera del Baladrà o a la del riu Runer. “El mercat del Pas ha recuperat part de la seva activitat per l’assimilació d’Andorra amb l’Arieja i els Pirineus Orientals, i després tenim la situació a les valls del sud, on les restriccions de mobilitat són més severes i aquest fet provoca que l’activitat segueixi estant força limitada”, va informar.



Tanmateix, va assenyalar que l’assimilació de l’Alt Urgell amb Andorra va generar més moviment als límits fronterers per Nadal i va incrementar el volum de vendes, però “no ens va acabar aportant els nivells de facturació que normalment teníem per aquestes dates assenyalades”. Calvo va recordar que les vendes ja van patir una caiguda “considerable” amb l’aplicació de la llei que fixa els preus mínims del tabac a principi de l’any passat i que l’arribada de la pandèmia en l’àmbit internacional “va acabar de doblegar el clau i els negocis han perdut bona part de les vendes que tenien habitualment”.



Així doncs, el president va exposar que tenint en compte els dos mercats i els diferents períodes de tancament als països veïns, “ens situem a mig gas respecte a les vendes realitzades durant el 2019”. I va afirmar que la caiguda de la facturació en els establiments tindrà una “gran” afectació en l’economia nacional, ja que “el tabac és un dels sectors més importants”.



Previsions del 2021

Calvo va exposar que la previsió per al primer trimestre d’aquest any “tampoc ens és favorable”. D’aquesta manera, va apuntar que al sector “hem de ser conscients de la crisi sanitària que estem vivint”, i a simple vista “no sembla que la situació estigui millorant, al contrari, estem vivint una tendència a l’alça de la propagació del virus als països veïns”. El president va acceptar amb resignació que “ens espera un hivern molt dur, no som gens optimistes a tres mesos vista”, i “som conscients que almenys fins a la primavera o principi d’estiu no tornarem a certa normalitat en els nivells de facturació”.



A més, va recalcar que el programa de vacunació per la Covid està anant més lent del que les autoritats tenien previst, i “al cap i a la fi hem d’acceptar i conscienciar-nos que la gestió de la pandèmia requerirà temps i queda clar que a Andorra sempre estarem sotmesos als criteris sanitaris que preguin Espanya i França”. Calvo també va exposar que “no entenem” l’aflorament de nous negocis dedicats a la venda de tabac quan “el consum està sota mínims” i “s’evidencia la necessitat de reconduir el comerç dins el conjunt de la resta de productes als establiments”.

#1 Realitat

(19/01/21 08:09)