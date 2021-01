L'Associació de bancs facilitarà informació en relació amb la despesa turística i les hipoteques

Conveni entre Andorran Banking i Govern per a la tramesa de dades estadístiques La directora general d'Andorran Banking, Ester Puigcercós, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo Andorran Banking

Actualitzada 19/01/2021 a les 16:17

Redacció Andorra la Vella

Andorran Banking i el ministeri de Presidència, Economia i Empresa han arribat a un acord per a la tramesa de dades estadístiques amb l'objectiu que el departament del Govern pugui incloure-les en el Pla d'estadística 2018-2021. La informació que facilitarà Andorran Banking serà relativa a les dades de despesa turística amb dades mensuals del negoci de targetes de crèdit i dèbit agrupada per adquirents i emissors. Així mateix, l'Associació de bancs facilitarà dades estadístiques sobre les hipoteques amb informació agrupada de les entitats, on es detallaran el nombre d’hipoteques concedides, la parròquia, l’ús de l’immoble, el volum total i la tipologia del demandant, sigui nacional o internacional.



Andorran Banking signa el conveni amb la voluntat de transparència i de millorar de la qualitat de les dades estadístiques del país. El document serà públic a través del Registre de convenis entre els organismes del Sistema estadístic del Principat d’Andorra i es podrà consultar a través del web del departament d’Estadística.