Vall Banc arriba a Espanya amb la compra d'una assessoria

Vall Banc ha anunciat la compra la setmana passada de la companyia Argenta Patrimonios com a primera operació per iniciar l'expansió internacional. L'entitat bancària destaca que l'empresa amb seu a Barcelona que ha adquirit fa assessoraments financers per un volum de més de 100 milions d'euros i basa l'activitat "a ajudar els clients a planificar el patrimoni financer", segons s'assenyala en un comunicat.



El CEO de Vall Banc, José Luis Dorado, destaca que l'operació "representa un gran avanç que ens ajuda a consolidar el creixement de l’entitat a més de permetre’ns aportar el nostre model de banca privada al panorama internacional". El director d'Argenta Patrimonios, Juan Manuel Casanovas, explica que "amb Vall Banc, compartim objectius, valors i la necessitat de situar al client al centre del servei" i per això s'ha fet aquesta transacció que considera "ha estat una decisió estratègica que ens donarà la possibilitat de créixer dins de Vall Banc Group".