'El Rubius' deixa Espanya i trasllada el domicili a Andorra

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:22

Redacció Andorra la Vella

El youtuber espanyol Rubén Doblas Gundersen, popularment conegut com ‘El Rubius’ és el darrer dels joves que s’ha fet ric i famós utilitzant la plataforma de reproducció de vídeos que abandona Espanya i trasllada la seva residència a Andorra.



Tal com ell mateix va anunciar en un directe fet en streaming “porto deu anys de la meva carrera com a youtuber pagant aquí (en referència al seu país d’origen)”. Aquest trasllat és a causa de la millor fiscalitat andorrana i va lamentar que “hi haurà qui em critiqui”.



Se suma a altres especialistes en el seu camp que ja han fet les maletes en direcció a Andorra durant els darrers anys. Cal recordar que un d’aquests youtubers migrats al país, The Grefg, va batre el rècord de persones connectades al seu canal de Twitch durant la presentació de l’skin que el gamer utilitzarà per jugar al popular joc en línia ‘Fortnite’.