La Junta de Personal i Funcionaris Espanyols a Andorra mostra el seu malestar perquè el comú d'Andorra la Vella no torna al servei anterior

Queixes perquè el bus comunal no arriba a les escoles de la Margineda Una imatge del plànol del bus comunal d'Andorra la Vella Junta de Personal i Funcionaris Espanyols a Andorra

Actualitzada 18/01/2021 a les 15:21

Redacció Andorra la Vella

La Junta de Personal i Funcionaris Espanyols a Andorra ha mostrat el seu malestar amb el comú d'Andorra la Vella pel fet que el servei de bus comunal no arribi fins a les escoles de la Margineda i es quedi al poble, tot i que segons el plànol amb el recorregut i horaris hi figura que el servei és fins a dalt de tot.



El novembre del 2019, el director del Col·legi Maria Moliner ja va fer una primera demanda a la cònsol major d'Andorra la Vella mitjançant una carta, la qual no va rebre resposta. En l'escrit es demanava que la companyia reprengués el servei que fins al moment s'havia donat i el qual havia interromput. Els propis alumnes del centre eduactiu espanyol van demanar-ho també al Consell General d'infants, adreçant-se a la cònsol.



El problema seguia sense resoldre's i el passat desembre la Junta de Personal i Funcionaris Espanyols a Andorra va enviar una nova carta a Marsol. En un extens escrit, es reiterava la petició i es recordava que dos centres educatius, (Maria Moliner i Escola Andorrana de Batxillerat) es trobaven sense el servei de transport públic comunal fins als seus centres, "sense que existeixi una causa justificada".



Aquesta vegada, Marsol sí que va respondre amb una carta enviada unes dues setmanes després. En aquesta, explicava que la línia LM (la Margineda) era un servei per cobrir les necessitats dels veïns del poble i que assegurar els serveis a les escoles es competència de Govern, cosa que fa amb el servei de 'navetes' des de la parada de la carretera General. Per aquest motiu, va demanar que s'adrecin al ministeri de Presidència, Economia i Empresa per tal de resoldre el seu problema. A més, va assegurar que estan buscant una solució per revisar el problema de la maniobra de gir a la Margineda.



Amb tot, els funcionaris espanyols han recordat que un dels decrets de bus comunal reconeix el dret als residents de la capital a utilitzar-lo amb la finalitat d'anar al seu lloc de treball. A més, destaquen que les acumulacions de neu dels darrers dies compliquen el passeig fins a la porta des de la parada de bus. Fins i tot, segons asseguren, hi ha un professor de baixa per una caiguda mentre anava a treballar. Per tot plegat, reclamen novament que el bus comunal torni a dalt de tot de la Margineda, com estava fins el curs passat.