Tres dels detinguts entren a presó de manera preventiva i se sumen al que va pegar a un policia

La batlle que instrueix el cas de narcotràfic conegut com Operació Queen va decidir dissabte a la nit imposar presó preventiva per a tres dels detinguts dijous. Es tracta de dues noies i un noi vinculats als tres pisos desmantellats per la policia on, presumptament, es venien estupefaents. Als tres empresonats se suma també l’home que ja havia entrat a la Comella la tarda de dissabte per complir deu mesos de presó ferma per haver desobeït, injuriat i agredit un policia mentre el traslladaven de les dependències policials a la Seu de la Justícia. La batlle ha deixat en llibertat