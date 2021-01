Onze pacients ingressats a l'UCI

L'hospital compta amb 37 malalts per coronavirus, un més respecte a ahir

Hospital L'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Actualitzada 18/01/2021 a les 16:57

Redacció Andorra la Vella

La Unitat de Cures Intensives ha rebut en les darreres 24 hores dos pacients més per coronavirus i actualment la xifra d'ingressats ja s'eleva a 11 persones, vuit d'elles sota ventilació mecànica, segons ha informat aquesta tarda el SAAS. L'hospital Nostra Senyora de Meritxell té un total de 37 pacients per Covid, un més respecte a les dades facilitades ahir pel ministeri de Salut, i de les quals 26 es troben a planta.



El Cedre, que allotja els usuaris procedents de les diverses residències del país té avui 17 persones ingressades per coronavirus, tres menys que ahir, arran de dues altes d'interns de Salita i de la defunció d'una dona procedent de Sant Vicenç d'Enclar.



El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, té previst actualitzar aquesta tarda, a les 17.30, les dades sanitàries i la situació epidemiològica que es viu actualment al país arran de la pandèmia.