La revista World Finance també reconeix la seva aplicació mòbil per quart any consecutiu

MoraBanc guardonat com el millor banc digital del país Jessica Reynoso, directora d'Innovació Digital i Experiència de Client de MoraBanc, i Ignasi Martín, director d'Àrea Experiència Global de Client de MoraBanc MoraBanc

Actualitzada 18/01/2021 a les 12:03

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc ha rebut per quart any consecutiu el reconeixement de la revista britànica World Finance amb el guardó de millor banc digital i millor aplicació bancària d'Andorra 2020. El jurat ha valorat l'actualització dels serveis i dels sistemes que permeten als clients disposar d'eines amb més autonomia amb projectes com la signatura digital. El director general de MoraBanc, Lluís Alsina, ha destacat que l'entitat “fa temps que som un banc digital i per això vam poder traslladar l’equip del banc a treballar des de casa en tres dies sense afectació per al client que pot fer les gestions a distància". La Covid ha provocat que les gestions i l’ús de la banca digital hagin crescut molt i gràcies al desenvolupament de la banca digital MoraBanc ha pogut donar resposta a totes les sol·licituds. “La banca digital i l’App de MoraBanc han respost a l’increment de la demanda dels clients de manera òptima perquè tenim una identitat digital present a tots els equips i aquests premis són una conseqüència d’aquesta cultura digital” ha destacat Ignasi Martin, director de l’àrea d’Experiència Global de Client.