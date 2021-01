La Mútua llença una plataforma de televisió a la carta

AndorraeTVeu, competidor directe d’Andorra Telecom, comença les emissions amb setanta canals i la lliga espanyola de futbol

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:07

Toni Farrero Andorra la Vella

Les possibilitats que atorga Internet han animat Cable Mútua a fer el salt al mercat nacional. La companyia, fins ara centrada en la distribució elèctrica i la televisió via fibra òptica a Sant Julià de Lòria, llença AndorraeTVeu, una plataforma de televisió que esdevé competidora directa d’Andorra Telecom, compensant uns continguts més limitats, com l’absència de la Champions o de competicions internacionals d’esports, amb uns preus molt competitius. El catàleg que proposa es basa en els canals generalistes i especialitzats de la TDT espanyola i francesa, de cinema, sèries i entreteniment, informatius o els anomenats Premium.



AndorraeTVeu comercialitza el seu catàleg amb quatre ofertes amb preus progressius. El paquet bàsic, a 4,95 euros mensuals, permet visualitzar 70 canals. L’AndorraeTVeu Premium, considerat per la companyia com l’estrella, inclou el paquet bàsic més una trentena de canals catalogats com Premium. El primer dels paquets que inclou la competició de lliga espanyola és l’AndorraeTVeu Futbol, on als setanta canals bàsics se sumen els dos de futbol per 14,90 euros mensuals. La darrera de les ofertes és el paquet Premium Total que inclou tot el catàleg de la companyia per 22,90 euros al mes.



Les tarifes situen la plataforma com a competidora directa d’Andorra Telecom. L’oferta més econòmica de la parapública és el paquet Mini a un preu de 5,50 euros, mentre que per gaudir de la Lliga espanyola, inclosa la Segona divisió, cal sumar el canal Movistar+Seleccion i Movistar LaLiga a un preu total de 44 euros. En el cas d’Andorra Telecom és imprescindible tenir contractada la connexió de fibra òptica per 16 euros al mes.



L’oferta de llançament preveu dos mesos gratuïts per als clients de Cable Mútua i un mes per als abonats de Mútua Elèctrica. AndorraeTVeu esdevé la primera OTT (Over de Top) que es llança al país. Aquest concepte abasta les plataformes que emeten contingut a través d’Internet sense necessitat de recórrer als operadors tradicionals de difusió, com Netflix o HBO.



AndorraeTVeu es posarà al mercat dilluns vinent. Ha habilitat dos punts per a la contractació del servei per als que no són abonats de Cable Mútua: les mateixes instal·lacions de Mútua Elèctrica a Sant Julià de Lòria o l’empresa Comelec a Santa Coloma.

La plataforma ofereix com a possibilitat recuperar la programació dels darrers 7 dies, tornar a l’inici d’un programa, l’enregistrament de més de 350 hores al núvol, 5 dispositius associats al mateix usuari (2 dels quals simultanis) o la possibilitat de control a través del Google Assistant. Posa igualment a l’abast dels espectadors app descarregables des de les stores de Google o Apple.