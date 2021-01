Inici de les obres a Callaueta per fer-lo un carrer per a vianants

Actualitzada 18/01/2021 a les 14:28

‍♂️Transformem el carrer Callaueta per fer-lo per a vianants. Aquest matí han començat les obres de remodelació de la via per oferir més zones de passeig al barri. Les obres estaran enllestides a la primavera pic.twitter.com/RuaZUv77Xt — Andorra la Vella (@AndorraCapital) January 18, 2021

El comú d'Andorra la Vella ha informat que aquest matí han començat les obres de remodelació al carrer Callaueta per transformar-lo en un zona per a vianants. Les obres estaran enllestides a la primavera i tal i com va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, durant la presentació dels treballs fa un mes, la inversió, que és privada, és de 389.000 euros. L'objectiu és oferir més zones de passeig al barri i pacificar la zona de Riberaygua i travesseres.Els treballs consistiran a pavimentar amb granit la zona i que posar-hi una il·luminació al centre del carrer. Marsol va explicar que van triar el carrer Callaueta perquè "és un dels menys circulats de la zona" i només té un parell d'entrades de garatges privats.La peatonalització d'aquest carrer implicarà canvis de circulació, especialment perquè part del carrer de la Sardana també es convertirà en zona per a vianants. Tanmateix, tota la zona es convertirà en zona 30 i es construiran illes aixecades als encreuaments per disminuir la velocitat dels cotxes.