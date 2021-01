El Govern extremarà les inspeccions a bars i restaurants

Espot alerta que es poden endurir les restriccions si la situació sanitària continua empitjorant

Actualitzada 18/01/2021 a les 19:20

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha celebrat avui una reunió extraordinària del consell de ministres "perquè hi ha tota una sèrie de dades negatives que tenen a veure amb un increment exponencial de la pressió sanitària", ha exposat el cap de Govern. Xavier Espot ha anunciat que les primeres mesures són incrementar les inspeccions a bars i restaurants per detectar la minoria que ho està fent malament i ha explicat que es precisa que el màxim de persones per taula són quatre i només es pot superar si formen part del mateix nucli de convivència. I ha especificiat que els inspectors han detectat que s'està fent una interpretació dispar d'aquest límit i permetent que es facin reunions de família extensa i ara es fixa que només es pot superar el màxim de quatre persones quan es tracta de pares, mares i fills que viuen junts.



Espot ha remarcat que la situació és complicada i que s'analitzaran les dades de demà i dimecres per decidir si s'apliquen noves restriccions i ha destacat que és necessari un nou esforç de la ciutadania per complir les mesures per evitar "l'increment de contagis i una situació desbocada" perquè s'haurien d'adoptar decisions més dràstiques. El cap de Govern ha assenyalat que no és que s'hagin detectat més incompliments darrerament en els establiments d'hoteleria però que es tracta de llocs d'interacció social on es treu la mascareta i si hi ha més contagis caldria limitar les relacions socials i per tant estarien afectats per les restriccions. I ha manifestat que el que fa el Govern ´"és un advertiment del que pot albirar el futur si segueix la tendència negativa".



Nova eina de sancions

Espot ha recalcat que els inspectors disposen d'una nova eina de control amb l'entrada en vigor dels canvis a la Llei de Sanitat que fixa noves sancions i un procediment més àgil per aplicar-les.



El cap de Govern ha indicat que si cal aplicar noves restriccions es miraria a l'àmbit esportiu, cultural i d'activitats a l'aire lliure però que ara "no ho tenim sobre la taula i depèn de tots que no hi arribem".

