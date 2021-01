Formació online d'un procés de mediació intrajudicial

La Jifme i el CSJ organitzaran dijous una simulació d'un conflicte en el marc del Dia Europeu per la Mediació

L'associació de jutges i fiscals per la promoció de la mediació (Jifme) el Consell Superior de la Justícia (CSJ) organitzaran aquest dijous a la tarda, en el marc del Dia Europeu per la Mediació, una acció formativa sobre la mediació intrajudicial. Es farà una simulació en directe d'un procés de mediació en un conflicte en el marc d'una empresa familiar, que ja està judicialitzat. Aquesta formació, que es farà en línia, pretén explicar què és i com funciona la mediació per derivació judicial, i es dirigeix tant a membres del cos judicial com a advocats.



Ramon Tena i Anna Vall, que seran els formadors, faran els papers de mediadors, i hi participaran les adovcades Cristina Blanquer i Carme Moles, i els secretaris judicials Guillermo Casal i Clàudia Monfort.