Els restaurants de la Massana venen 600 plats d'escudella

Divuit establiments han participat en la iniciativa per oferir l'àpat tradicional

Actualitzada 18/01/2021 a les 15:31

Redacció Andorra la Vella

Els divuit restaurants de la Massana que han ofert escudella al menú per complir amb la tradició de Sant Antoni han venut uns 600 plats de l'àpat, segons ha informat el comú. La iniciativa va sorgir davant la impossibilitat de fer el repartiment d'escudella que habitualment s'organitza a la parròquia per celebrar el patró per les restriccions de la pandèmia que no permeten les aglomeracions de persones.



Els restauradors es mostren satisfets amb l'acollida que ha tingut l'escudella per part de la clientela perquè destaquen que elaborant el plat "hem pogut participar en una campanya de promoció amb el plat més tradicional de la nostra parròquia”, segons ha comentat Christian Capella, del restaurant don Piacere.