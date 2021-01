Els pacients ingressats a l'UCI augmenten fins a nou

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:12

La pressió sobre el sistema sanitari continua a l’alça i ahir es van registrar dos nous ingressos a la Unitat de Cures Intensives, amb la qual cosa el total de malalts per Covid que hi ha ja són 9. A més a més, entre aquests, també van augmentar els pacients que necessiten ventilació mecànica, que actualment s’eleven a 6. La pressió a la resta de la planta destinada al tractament del coronavirus continua augmentant, i es va passar dels 22 ingressats dissabte als 29 que hi havia ahir.



La situació no millora a El Cedre, que va pujar fins a 20 malalts a la planta Covid-geriàtric després de l’ingrés d’un pacient procedent de les urgències de l’Hospital. La resta d’internats són 7 residents de Salita, 11 de la clínica Sant Vicenç d'Enclar i un usuari de la residència Albó. Pel que fa al total de casos des que va començar la pandèmia, aquests s’eleven fins a 9.083 persones amb 838 d’actius, set més que dissabte. El global de malalts recuperats se situa en 8.154.



En relació amb el sistema escolar, hi ha 4 aules totalment confinades i 26 tenen afectacions parcials, mentre que una vintena es troben en situació de vigilància passiva.