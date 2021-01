Els joves de Contracorrent reclamen la despenalització de l'avortament

El moviment subratlla que ha de ser una pràctica segura, gratuïta i de qualitat per donar accés a totes les dones d'Andorra

La despenalització de l'avortament, una de les lluites de Contracorrent El grup Contracorrent durant una manifestació contra el racisme, feta al juny Xavier Pujol

Actualitzada 18/01/2021 a les 11:35

Redacció Andorra la Vella

Els joves que formen part del moviment social Contracorrent han reclamat a través d'un comunicat que es despenalitzi l'avortament a Andorra en tots els supòsits, ja que és "una prioritat sanitària i social". Contracorrent assegura que els arguments que es donen per no permetre la creació d'aquesta llei, com la caiguda del Principat o que l'avortament es farà servir com a mètode anticonceptiu, no tenen "fonament" i subratllen que cal augmentar l'educació sexual per ensenyar la importància de mantenir relacions segures i saludables. Els joves també afirmen que la despenalització permetrà que no hi hagi "més morts per avortaments clandestins" i que ha de ser una pràctica segura, gratuïta i de qualitat per donar accés a totes les dones d'Andorra.



El moviment recorda que durant els primers cinc mesos de l’any s'han detectat 93 nous casos de violència de gènere a Andorra, el que suposa un increment del 60% respecte al mateix període de l’any anterior i afirma que "ha sigut el resultat de la manca de recursos per fer-hi front". i que el problema radica en la formació específica dels agents que intervenen prop de les víctimes com són policia, la Batllia, o Afers Socials, entre altres, i que cal assegurar-ne la seva aplicació i seguiment. Així mateix, recorden que el punt 1 de l’article 11 de la Constitució especifica que es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte, i que el debat sobre despenalitzar l’avortament s’ha de plantejar "per motius de salut pública i de dignitat de les dones".

