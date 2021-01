Els socialdemòcrates asseguren que el Govern "no té relacions internacionals de pes" amb Europa ni amb els països veïns

Pere López demana el cessament del ministre Torres Pere López en una intervenció al Consell General Fernando Galindo

Actualitzada 18/01/2021 a les 12:58

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata troba "inadmissible la manca de rigor" del Govern durant la pandèmia i demanen responsabilitats al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, per "haver faltat a la veritat en diferents ocasions davant la ciutadania andorrana" sobre l'arribada de les vacunes. El PS assegura que l'executiu "no té relacions internacionals de pes" amb Europa ni amb els països veïns i que "s'ha acostumat" a excusar-se en errors i problemes aliens, fet pel qual demanen transparència al Govern.



Els socialdemòcrates afirmen que entenen la dificultat i complexitat de la situació, però que no poden acceptar la "manca de veritat". "En la majoria d'ocasions quan les coses no van bé, culpabilitzen a tercers i quan les coses es fan bé posar-se medalles". Així mateix, subratllen que aquest "desgovern" suposa un cost molt elevat per a empreses, autònoms i treballadors del país i que per aquest motiu demanen al cap de Govern que "posi ordre i rigorositat dins el Govern conservador que presideix".

