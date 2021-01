El conductor que va topar contra un camió d'escombraries anava begut

L'home de 54 anys va ser detingut amb una taxa de 2,05 g/l i se l'acusa també d'un delicte contra la integritat física

Redacció Andorra la Vella

El conductor del vehicle que va topar diumenge de la setmana passada contra un camió d'escombraries que estava estacionat va ser detingut una vegada va ser donat d'alta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, dimarts a primera hora de la tarda. Segons ha informat el cos de policia, l'home, resident de 54 anys, va registrar una taxa d'alcoholèmia de 2,05 g/l, i se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit, a més de contra la integritat física, en resultar ferida la seva acompanyant, de 63 anys.



El sinistre va tenir lloc a les 23.35 hores de diumenge dia 10 a la General 2, a la zona de Valira Nova d'Encamp, quan un turisme Toyota Corolla que circulava en direcció Escaldes va topar contra un camió de recollida de la brossa. Com a conseqüència, l'home va patir una fractura de turmell i la passatgera una fractura de tíbia i una altra lumbar, i van haver d'ingressar a l'hospital. En les tasques d'emergència van intervenir dues dotacions de bombers dels parc de Canillo, una ambulància del SUM i el cap de guàrdia de bombers. Es van haver de fer tasques de neteja de la calçada per retirar els líquids que van perdre els dos vehicles, ambdós amb matrícula del Principat.



Aquesta és una de les sis detencions que va efectuar la policia la setmana passada per delictes contra la seguretat del trànsit. Destaca que l'arrest d'un home de 42 anys que va donar una taxa d'1,19 g/l va acabar amb la detenció de la seva acompanyant, una turista de 27 anys. Els fets van tenir lloc a les dues de la matinada del dimarts a Canillo, quan la dona va reaccionar de manera desproporcionada cap als agents, amb diferents insults i desobeint reiteradament les ordres dels agents. Se la va detenir com a presumpta autora d'injúries i resistència greu als funcionars de policia.