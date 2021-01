El Cedre prohibeix les visites i les sortides d'usuaris

La responsable del centre sociosanitari remarca que és una mesura preventiva perquè no hi ha residents contagiats

Actualitzada 18/01/2021 a les 10:54

Redacció Andorra la Vella

La direcció del centre sociosanitari El Cedre ha prohibit les visites als residents i les sortides a partir d'avui en una carta informativa que ha enviat a les famílies. La responsable assistencial de la residència, Montserrat Alsina, explica en la nota que no hi ha usuaris del centre afectats per la Covid-19 però que l'anul·lació de les visites s'adopta "com a mesura preventiva i de control establerta pel SAAS".



Els residents d'El Cedre no faran sortides amb els familiars ni cap de les que corresponen al centre "com les de grup i els passejos que estàvem portant a terme de forma regular", s'especifica a la carta. I es remarca que les restriccions són una mesura "transitòria que esperem que es pugui revertir de forma ràpida".



El Cedre té actualment 20 persones contagiades pel SARS-CoV-2 ingressades a la planta habilitat per a l'atenció geriàtrica de coronavirus. Tots els pacients provenen d'altres residències on s'han detectat brots en les últimes setmanes. La major quantitat de malalts són els 11 usuaris traslladats des de la clínica Sant Vicenç d'Enclar, n'hi ha 7 de Salita, un de la residència Albó i una persona gran que va arribar ahir derivada del servei d'Urgències de l'hospital i que estava al seu domicili.