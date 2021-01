Dos ciberatacs provoquen afectacions al servei d'Andorra Telecom el cap de setmana

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:11

Eduard Piera Andorra la Vella

Andorra Telecom va patir durant el cap de setmana dos ciberatacs que van acabar provocant afectacions en el servei. Segons van explicar fonts de la parapública, el primer es va produir pels volts de dos quarts d’onze de la nit de dissabte, i malgrat que va provocar afectacions en el servei, els tècnics van poder rebutjar-lo i l’afectació va ser mínima. Per contra, el segon dels atacs dels hackers va ser més important i va començar a les 6 del matí d’ahir i va provocar problemes en la connexió d’internet fins passades les nou del matí. Segons va indicar Andorra Telecom, les característiques del ciberatac van ser de gran “volum i violència”, i es va arribar als 70 GB. No obstant, i malgrat els problemes que es va ocasionar als clients, des de la parapública van indicar que en cap moment no va caure el sistema. Sobre l’origen i la motivació van indicar que era desconegut.