Actualitzada 18/01/2021 a les 12:18

Crèdit Andorrà organitza dijous a les 18 hores el webinar ‘Mercats financers: expectatives per al 2021’ que anirà a càrrec de David Macià, CFA, director d’Inversions de Crèdit Andorrà Asset Management. La conferència servirà per analitzar la situació actual i s’exposaran les expectatives dels mercats financers per a aquest any, així com les oportunitats d’inversió que es poden generar. La sessió és oberta i s’hi pot accedir fent una inscripció a l'enllaç https://bit.ly/3hkuytG , que també es pot trobar a les xarxes socials de Crèdit Andorrà.