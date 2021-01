Catalunya decidirà demà sobre la mobilitat entre Andorra i l'Alt Urgell

Fàbrega vol que es recuperi el trànsit per les “relacions especials” entre els territoris

Eduard Piera Andorra la Vella

La possibilitat que hi hagi mobilitat fronterera en determinades zones de Catalunya, i de manera particular entre l’Alt Urgell i Andorra, es posarà sobre la taula dimarts en una reunió en què hi haurà representants de l’Alt Urgell, entre els quals l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i membres de la Generalitat, com els directors dels serveis territorials de Salut, Educació i Interior, o la delegada del Govern per l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.



Aquesta reunió, que es realitza cada dimarts, adquireix un caire diferent després que més d’una setantena d’alcaldes i presidents de consells comarcals de tot el Pirineu, des d’Aran fins a la Cerdanya, signessin un manifest conjunt reclamant la mobilitat comarcal per al territori, atenent la particular situació que tenen: són el 18% del territori català però només compten amb l’1% del total de la població.



Sobre això, Fàbrega va destacar que “volem que ens escoltin, estem parlant d’una acció que es transversal, on hi ha representants de tots els partits polítics que tenen presència en el món local i que està acordat per unanimitat”. Cal recordar que el punt 4 d’aquest manifest fa una clara referència a l’especial idiosincràsia de la zona del Pirineu i la importància que tenen les relacions transfrontereres. En aquest sentit, el primer edil de la Seu va remarcar que “cal que vegin la importància que tenen les relacions familiars, però també econò- miques amb els territoris fronterers d’Andorra, Aragó o França”. Fàbrega va exposar que diverses organitzacions empresarials i esportives també els donen suport.