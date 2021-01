Arrestat un home amb 0,7 grams d'heroïna després d'un petit furt

Un altre no resident de 30 anys va ser arrestat per intentar accedir al Principat amb 2,5 grams de cocaïna

18/01/2021

Redacció Andorra la Vella

Un home no resident de 43 anys va ser detingut el passat divendres a les 21 h a Andorra la Vella com a autor d'un presumpte delicte de possessió d'estupefaents. La policia va haver d'actuar per controlar l'autor dels fets per haver comés un petit furt en un establiment comercial i en el control se li van trobar 0,7 grams d'heroïna i es va procedir a la seva detenció.



D'altra banda, un altre no resident de 30 anys va ser detingut ahir al migdia a la frontera del riu Runer pel mateix presumpte delicte. L'home va intentar entrar al Principat amb 2,5 grams de cocaïna.