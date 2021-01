Alerta a l'hospital per dos nous brots de Covid

El centre pren la decisió després de tancar dues plantes a causa de dos nous brots de coronavirus

Actualitzada 18/01/2021 a les 05:46

Eduard Piera Andorra la Vella

Les visites a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell queden prohibides, tant les que es fan a pacients Covid com per a altres patologies, i les operacions quirúrgiques no urgents, ajornades. Així ho va anunciar el centre hospitalari ahir al migdia, després que durant el matí es detectessin dos casos de Covid-19 a la segona planta, que van obligar a aïllar-la. Cal recordar que un brot detectat divendres també va obligar a tancar la planta tres. Tot plegat, juntament amb l’increment de casos actius, agreuja la pressió sobre el sistema sanitari, ja que obliga a mobilitzar-hi recursos per tal de complir amb els protocols en aquests casos. La situació obliga ara a cribrar totes les persones que estan ingressades a l’hospital, així com els professionals sanitaris que hi presten els serveis.



Juntament amb la prohibició de les visites al centre hospitalari, el SAAS també va anunciar ahir que totes les operacions quirúrgiques que hi havia programades però que no eren considerades urgents s’aturen durant una setmana i estaran pendents d’una reprogramació. A més a més, dins del recinte s’estan abordant canvis per tal de poder atendre la més que previsible demanda de llits de cures intensives que es poden produir per l’augment de saturació d’aquests darrers dies. Segons ha pogut saber el Diari, s’ha decidit fer canvis en els llits d’una de les UCI que no estaven pensades per Covid-19, dividint-la en sis llits per pacients amb coronavirus i sis per a aquells que no estiguin contagiats.



Un altre dels punts que es veu afectat pels brots a les plantes 2 i 3 és la capacitat del centre hospitalari per rebre nous pacients que estiguin afligits amb altres patologies. Després del tancament de les dues zones esmentades, només queden parcialment habilitades les plantes quarta i primera per a nous ingressos. Davant d’aquesta situació, una de les mesures que des del sistema sanitari es posaran sobre la taula, si hi hagués la necessitat i no hi ha més llits disponibles per a pacients que no estiguessin contagiats de la Covid-19, és estudiar el tancament de l’Hospital de Dia, per tal que pugui ser utilitzat per redistribuir allí els ingressos.



Cribratge a tot el personal

La complicada situació del centre sanitari després dels brots en dues de les plantes, obligarà que tot el personal s’hagi sotmès o se sotmeti a un nou cribratge. Així doncs, a banda dels professionals de les dues ales tancades, que ja se’ls va realitzar les proves juntament amb tots els pacients ingressats, la resta del personal que va estar treballant durant el cap de setmana també s’haurà de sotmetre a una prova TMA per descartar nous casos positius dins de l’hospital.



Per tal de completar la mostra, els sanitaris que ahir a la nit van tornar a treballar després del cap de setmana i els que ho faran avui durant el dia, també hauran de fer-se la prova per descartar possibles contagis. Només quedaran fora d’aquest nou mostreig aquells treballadors que tinguin anticossos amb un origen inferior a tres mesos, és a dir que ja hagin passat la malaltia en els últims 90 dies, o aquells que en les darreres 24 hores ja s’haguessin fet una TMA o una PCR.