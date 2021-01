Un dels arrestats per narcotràfic va a presó per pegar a un policia

La batlle el condemna per la via ràpida a deu mesos ferms per haver injuriat i agredit un agent mentre el traslladaven

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:18

Lorena Giménez

Lídia Raventós Andorra la Vella

La batlle que instrueix el cas de l’operació Queen va condemnar ahir per la via ràpida un dels joves detinguts a deu mesos de presó ferms per altercats amb un policia. Segons ha pogut saber el Diari, l’home va ser jutjat en una ordenança penal per haver desobeït, injuriat i agredit un dels agents mentre el traslladaven a la Seu de la Justícia, on, inicialment, se li havia de prendre declaració per decidir si es decretava presó provisional o se’l deixava en llibertat fins a la vista del cas. D’aquesta manera, l’home es troba ingressat a la Comella des d’ahir a la tarda sense saber la resolució final relativa a les acusacions de tràfic de cocaïna.



La resta d’arrestats en l’actuació policial de dijous seguien, al final de l’edició d’aquest rotatiu, en seu judicial a l’espera dels informes dels advocats per conèixer la decisió final de la batlle. Tanmateix, fonts properes al cas van informar que tot apuntava que la batlle decretaria presó provisional a tots els detinguts per evitar possibles fugues i poder seguir amb la investigació. Cal recordar que la policia va esgotar el límit de 48 hores de detenció al despatx a causa de la complexitat de l’entramat i de la investigació.



‘Operació Queen’

La policia va desmantellar tres punts de venda d’estupefaents situats a Santa Coloma, Andorra la Vella i un tercer a Sant Julià de Lòria. D’aquesta manera, l’actuació antidroga finalitza amb la detenció de tres dones de 32, 28 i 21 anys, i tres homes de 32, 30 i 28 anys, tots ells residents. Dues detencions es van produir a Sant Julià de Lòria, tres a la capital i una al Pas de la Casa. Així ho van informar a través d’un comunicat, en el qual van exposar que la investigació es va iniciar a principis de la passada tardor i que posteriorment va ser judicialitzada i tutelada per la secció de la Batllia especialitzada, envers una presumpta xarxa d’introducció i venda de productes estupefaents al país, principalment cocaïna.



Segons van manifestar des del cos les gestions efectuades, fan sospitar que dues dones lideren, presumptament, una xarxa perfectament organitzada que introduiria cocaïna al Principat. El tràfic se centralitzaria al domicili de l’avinguda Verge de Canòlic de Sant Julià. Segons les investigacions posteriorment es distribuïa la droga en els altres immobles controlats per vendre-la.



L’operativa es va realitzar amb un dispositiu coordinat, i va comptar amb la intervenció del grup de delictes contra la salut pública, equips del grup d’intervenció policial i guies de la secció canina. S’han comissat elements que corroborarien l’existència d’una xarxa de tràfic d’estupefaents, com materials per confeccionar dosis de cocaïna i petites quantitats tant d’aquesta droga, com de marihuana. Tanmateix, van indicar que també s’han efectuat diligències prop de diferents persones que tindrien relació amb els fets investigats, malgrat que no han estat detinguts. Els agents també van manifestar que la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

#1 Molt soroll i al final res.

(17/01/21 09:30)