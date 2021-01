Standard & Poor's lloa la gestió de la crisi per la pandèmia

Actualitzada 17/01/2021 a les 09:09

FINANCES ULTIMA LA COL·LABORACIÓ AMB EL BANC EUROPEU D'INVERSIONS

Durant tot el 2020, el Govern i diferents organismes com la CEA o la Cambra de Comerç van posar sobre la taula la possibilitat d’entaular una vinculació amb el Banc Europeu d’Inversions per tal d’abordar determinades operacions relacionades amb la construcció d’infraestructures que, a causa de la seva envergadura financera, no eren assumibles en el si dels pressupostos generals.



L’executiu porta treballant aquesta col·laboració des de l’estiu, i ara entra en la recta final, segons va explicar al Diari el ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, que va comentar que “fa molt bona pinta, i és un treball molt positiu i a curt termini es podria obrir”. No obstant això, va recordar que aquestes operacions “no serveixen per al dia a dia sinó per a grans infraestructures”. Jover també va dir que aquest any es realitzarà una emissió de deute internacional.

Andorra, tot i la crisi derivada de la pandèmia mundial provocada per la Covid-19, manté la seva puntuació segons l’agència de ràting Standard & Poor’s. Així ho va fer públic l’empresa en un comunicat divendres, en què qualificava la situació de l’economia del Principat amb un BBB/A-2, la mateixa valoració que li va atorgar ara fa un any. El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, va manifestar que “estem molt satisfets que amb una situació com la que ens trobem haguem pogut mantenir la puntuació”.Entre les principals fortaleses que destaca l’informe de S&P hi ha el fet que l’economia andorrana portava fins a set exercicis pressupostaris tancant amb un superàvit. Gràcies a aquesta situació i les decisions preses pel Govern, s’ha pogut gestionar la pandèmia. A més, S&P destaca que Andorra encara té capacitat fiscal per prendre mesures.Un altre dels factors clau rau en la diversificació de les fonts de finançament que el Govern Espot ha dut a terme durant la crisi. El titular de Finances va apuntar que “a banda del finançament tradicional, tenim una línia de crèdit amb Credit Agricole de 100 milions, les emissions de deute que va comprar el Banc Santander per valor de 200 milions i el préstec de 12 milions del Banc de Desenvolupament, que és a llarg termini”. A més a més, S&P va destacar l’entrada a l’FMI com un “punt d’ancoratge” en cas de necessitat del país.La companyia de ràting també ha fet una anàlisi de la caiguda del PIB andorrà durant l’any passat. Concretament S&P la va xifrar en un 12,9%. Unes dades que no disten excessivament de les que va presentar el departament d’Estadística, en què es parlava d’una davallada del producte interior brut entorn a l’11,8%. Pel que fa al 2021, Standard considera que l’economia andorrana tindrà un rebot positiu del 5% mentre que aquest continuarà el 2022 amb un increment del 2,3%. Dit en altres paraules, que l’economia creixerà aquest any i el vinent un 3,4% de mitjana; un valor superior al que es pronostica per als països veïns i dada que també s’aproxima a les pronosticades per Estadística. Sobre aquest punt, Jover va comentar que “sovint tenim crítiques que les dades no són creïbles, i es veu que sí que ho són; la feina que fa estadística és bona i les previsions de S&P s’apropen a les dades que teníem internes”. L’informe, però, insta a millorar la recollida de dades per part del departament, que encara no són completes.Cal tenir en compte que, segons aquest informe, un dels principals factors que beneficiaran el rebot de l’economia andorrana al llarg d’aquest any és el fet que l’economia del país estigui molt sectoritzada en el turisme, un fet que S&P critica tot i que admet que aquest punt ajudarà a tenir una recuperació més ràpida. “Tenim turisme de proximitat i natura; punts que després de la Covid, encara donaran més valor. Així ho vam veure durant l’agost-setembre, quan vam tenir una certa normalitat i ràpidament es va reactivar l’arribada de visitants i aquesta és la sensació que tenim de cara al futur” va afirmar Jover. No obstant això, el ministre va recordar que “estem treballant molt activament per aconseguir la diversificació de l’economia”.