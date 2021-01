Salut registra 45 contagis nous i 9 pacients a l'UCI

El centre hospitalari suma 35 malalts i deriva un afectat a El Cedre

Residència El Cedre El Cedre té 20 pacients derivats d'altres centres amb Covid Fernando Galindo

Actualitzada 17/01/2021 a les 18:28

Redacció Andorra la Vella

La pandèmia torna a elevar la pressió hospitalària amb 36 ingressats, davant dels 29 que es van anunciar dissabte. L'UCI suma dos nous pacients i arriba a 9 afectats de Covid, sis dels quals necessiten suport de ventilació mecànica, en una setmana amb augments constants. La situació a planta també s'agreuja perquè dels 22 contagiats d'ahir s'ha passat a 29 en les últimes hores.



Salut ha informat que els positius nous han estat 45 avui que incrementen l'afectació total a 9.083 persones amb 838 casos actius, set més que ahir. El global de malalts recuperats se situa en 8.154.



El Cedre augmenta a 20 malalts a la planta habilitada per la Covid per l'ingrés d'un pacient geriàtric que ha arribat del domicili al servei d'Urgències i ha estat derivat al centre sociosanitari des de l'hospital, segons ha detalla el SAAS. L'àrea per a malalts amb coronavirus suma a més 7 residents de Salita, 11 de la clínica Sant Vicenç d'Enclar i 1 usuari de la residència Albó.



Una classe més tancada

Els positius de coronavirus han estat la causa del tancament d'una nova aula que incrementa a 4 el total de classes totalment aïllades a domicili. Els grups educatius amb part dels alumnes confinats a casa augmenten dels 24 d'ahir a 26 avui i hi ha 20 classes en vigilància passiva, una més que ahir, per la detecció d'algun cas de SARS-CoV-2