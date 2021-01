“Pedagogia” per 'legalitzar' el joc espanyol

Els punts de venda dedicats en exclusiva són els únics autoritzats a importar la loteria

Un cop assolida “la fita” de rubricar el conveni amb la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) s’ha de culminar el procés per legalitzar la venda de jocs d’atzar espanyols. L’executiu aprovava a mitjan de desembre passat el reglament que regula les diferents llicències que atorgarà el Consell Regulador del Joc (CRAJ) prèvia sol·licitud per tal que els punts de venda –els quatre que hi ha al país dedicats exclusivament a això– puguin continuar fent l’activitat i, a més, esdevinguin els únics autoritzats a importar loteria. A partir d’aquest moment, tots aquells establiments que vulguin vendre’n de